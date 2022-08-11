Самая большая потеря за день со времен Второй мировой: СМИ об ударе по аэродрому РФ в Крыму

Август, 11 в 13:00

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму потеряла по меньшей мере семь своих военных самолетов.

Об этом сообщает CNN, отмечая, что это, возможно, самая большая потеря авиации РФ за один день со Второй мировой войны.

По мнению научного сотрудника Азиатского института Гриффита и бывшего пилота ВВС Австралии Питера Лейтона, который изучил спутниковые снимки, уничтоженные боевые самолеты, вероятно, являются бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.

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Как пишет CNN, количество уничтоженных самолетов указывает на то, что 9 августа стало одним из самых разрушительных дней для российской военной авиации за более чем сем десятилетий, включая советскую эпоху.

Напомним, 9 августа в Крыму прогремели несколько взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке. Очевидцы сообщали, что горели склады с боеприпасами и взлетная полоса.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на военном аэродроме Саки россияне размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.

10 августа командование Воздушных сил ВСУ сообщило об уничтожении девяти вражеских самолетов во временно оккупированном Крыму.