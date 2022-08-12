Школы Киева отказались от русского языка

Август, 12 в 14:32

В новом учебном году русский язык не будет изучаться в школах Киева даже факультативно. Об этом сообщает Департамент образования и науки КГГА по результатам обращения Молодежного клуба Джура.

– Образовательными программами заведений общего среднего образования Киева на 2022-2023 учебный год не предусматривается преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета или факультативно, – говорится в письме.

Ранее исполком Николаевского горсовета утвердил запрет на использование русского языка в школах города с 1 сентября.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень выступил с инициативой с 1 сентября отменить в школах изучение русского языка. Он отметил необходимость замены изучения русского языка другими дисциплинами с нового учебного года.

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