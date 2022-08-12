Школи Києва відмовилися від російської мови

Серпень, 12 в 14:32

У новому навчальному році російська мова не вивчатиметься у школах Києва навіть факультативно. Про це інформує Департамент освіти і науки КМДА за результатами звернення Молодіжного клубу Джура.

– Освітніми програмами закладів загальної середньої освіти Києва на 2022-2023 навчальний рік не передбачається викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови як предмету або факультативно, – йдеться в листі.

Раніше виконком Миколаївської міськради затвердив заборону використання російської мови у школах міста з 1 вересня.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь раніше виступив з ініціативою з 1 вересня скасувати у школах вивчення російської мови. Він наголосив на необхідності заміни вивчення російської мови іншими дисциплінами з нового навчального року.

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