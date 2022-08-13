Первый атаман Украины: Gazeta Wyborcza разместила на первой полосе Залужного

Август, 13 в 20:38

Польская Gazeta Wyborcza опубликовала статью о главнокомандующем ВСУ, генерале Валерии Залужном.

Автор материала Павел Смоленски отметил, что если бы Микеланджело должен был изваять генерала Залужного, но не увидел бы оригинала, то объединил бы Давида с Моисеем, самым красивым и в то же время самым мудрым человеком в мире.

В статье он также предположил, что у украинского генерала хорошее чувство юмора.

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Газета вспомнила, как в интервью еще в сентябре 2021 года журналист в шутку спросил генерала, не хотел ли он проехаться на танке под украинским флагом на Красной площади.

— Конечно, — ответил Залужный, добавив, что также планирует проехаться на Московском Арбате.

В то же время, украинский военный успокоил москвичей, что будет делать это деликатно, потому что Арбат — это памятник, а памятники нельзя разрушать.

Сейчас же на кремлевских порталах, где прославляют агрессивную и жестокую войну, которую ведет Россия против Украины, восхваляют путинских боевиков, когда они разрушают старинный собор или церковь.

Автор статьи пишет, что Залужный герой, наставник и превосходит величайших украинских князей. Он отмечает, что простые украинцы увлекаются главнокомандующим ВСУ как знаменитостями.

Залужный стал героем не только в СМИ, но и спростыми украинцами и прежде всего своими подчиненными, поскольку обращался с рядовым так же, как и с полковником. Он пытается сохранить жизнь солдатам, несмотря на потери украинской армии. Россияне же отправляют своих как пушечное мясо.

Кроме того, газета Gazeta Wyborcza вышла в тираж, разместив на первой странице украинского генерала с заголовком: Генерал Валерий Залужный первый атаман Украины.