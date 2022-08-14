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Факты / Украина / Общество

Причина объективна: почему в разных источниках отличаются потери РФ в войне против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Причина объективна: почему в разных источниках отличаются потери РФ в войне против Украины
Фото: Depositphotos

Количество убитых и раненых российских военных значительно отличается, если сравнивать с данными иностранной разведки или официальной информацией Генерального штаба ВСУ. Полковник запаса и эксперт центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк объяснил, почему окончательная информация может отличаться.

— Безусловно, отличия присутствуют. Причина абсолютно объективная — Генеральный штаб, который публикует цифру потерь, собирается на донесение о ходе боевых действий, которые поднимаются с самого низа вверх. Они не всегда объективные, потому что это в условиях интенсивных боевых действий не всегда возможно. Но цифры обобщаются и обнародуются, – заметил Кевлюк.

По его словам, иностранная разведка и партнеры ищут неопровержимые доказательства гибели конкретного солдата или уничтожения военной техники, после чего обнародуют только официально подтвержденные случаи.

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– Союзники ищут неопровержимые доказательства гибели того или иного человека, уничтожения того или иного образца военной техники. Соответственно они публикуют только документально подтвержденные случаи. Отсюда и разница, – объяснил он.

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