Причина объективна: почему в разных источниках отличаются потери РФ в войне против Украины

Август, 13 в 23:14

Количество убитых и раненых российских военных значительно отличается, если сравнивать с данными иностранной разведки или официальной информацией Генерального штаба ВСУ. Полковник запаса и эксперт центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк объяснил, почему окончательная информация может отличаться.

— Безусловно, отличия присутствуют. Причина абсолютно объективная — Генеральный штаб, который публикует цифру потерь, собирается на донесение о ходе боевых действий, которые поднимаются с самого низа вверх. Они не всегда объективные, потому что это в условиях интенсивных боевых действий не всегда возможно. Но цифры обобщаются и обнародуются, – заметил Кевлюк.

По его словам, иностранная разведка и партнеры ищут неопровержимые доказательства гибели конкретного солдата или уничтожения военной техники, после чего обнародуют только официально подтвержденные случаи.

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