Причина об’єктивна: чому в різних джерелах відрізняються втрати РФ у війні проти України

Серпень, 13 в 23:14

Кількість вбитих і поранених російських військових значно різниться, якщо порівнювати з даними іноземної розвідки або офіційною інформацією Генерального штабу ЗСУ. Полковник запасу та експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк пояснив, чому остаточні відомості можуть відрізнятися.

– Безумовно, відмінності присутні. Причина абсолютно об’єктивна – Генеральний штаб, який публікує цифру втрат, збирається на донесення про хід бойових дій впродовж доби, які піднімаються з самого низу до верху. Вони не завжди об’єктивні, бо це в умовах інтенсивних бойових дій не завжди можливо. Але цифри узагальнюються та оприлюднюються, – зауважив Кевлюк.

За його словами, іноземна розвідка та партнери шукають неспростовні докази загибелі конкретного солдата чи знищення військової техніки, після чого оприлюднюють лише офіційно підтверджені випадки.

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