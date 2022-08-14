Украина незаметно меняет свою стратегию с новым оружием и при поддержке партизан — NYT

Август, 13 в 22:04

В последние недели Украина изменила свою стратегию ведения войны с помощью нового оружия и сумела замедлить продвижение России. Об этом пишет издание The New York Times.

— Имея все больший арсенал дальнобойного западного оружия и с помощью местных партизан, Украина смогла поразить российские силы глубоко в тылу врага, нарушая логистические линии поставок и все чаще поражая цели, которые являются ключевыми для боевого потенциала Москвы, — отмечают авторы статьи.

NYT подчеркивает, что новое вооружение заставило Россию перестроиться на поле боя, что создало определенный простор для принятия украинцами более стратегических решений.

Одним из ударов по РФ на этой неделе стала серия взрывов на авиабазе на оккупированном Крымском полуострове, в результате которых было уничтожено по меньшей мере восемь боевых самолетов (по данным Воздушных сил ВСУ, уничтожено более 10 самолетов, — Ред.), и которые, по словам украинского чиновника, стали результатом удара, нанесенного спецназом при поддержке местных партизан.

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Этот подход особенно хорошо подходит для Херсонской области на юге, где украинские чиновники готовятся к первому залпу контрнаступления. В частности, речь идет о Херсоне, поставки в который зависит от четырех мостов через реку Днепр. Именно Херсон называют более “уязвимым”, чем другие оккупированные города.

В то же время, NYT отмечает, что несмотря на потери после успешных украинских атак, у российских военных сил еще есть силы для продолжения наступательных операций.

Но добавляют, что усилия Украины на юге — не столько изменение подхода, сколько расширение действия стратегии с помощью нового оружия, чтобы уравнять игру. Поскольку российская армия превышает количественно украинскую, ВСУ должны быть инновационными и ловкими.

Украинские военные, используя такое дальнобойное оружие как HIMARS, уменьшили способность России накачивать войска, удерживавшие территорию временно оккупированной Херсонской области к западу от реки Днепр, включая город Херсон. Издание отмечает, что украинский путь заключается в нанесении ударов, подрывающих способность Москвы поддерживать силы, которые она развернула на фронте.

Южный театр боевых действий теперь фактически разрезан на две части – разделенный рекой Днепр. Британская разведка заявила, что даже если России удастся произвести существенный ремонт мостов, по которым ударили украинские силы, эти постройки останутся потенциально слабым местом.