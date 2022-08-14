Україна непомітно змінює свою стратегію з новою зброєю та за підтримки партизанів – NYT

Серпень, 13 в 22:04

Останніми тижнями Україна змінила свою стратегію ведення війни за допомогою нової зброї та зуміла уповільнити просування Росії. Про це пише видання The New York Times.

— Маючи все більший арсенал далекобійної західної зброї та за допомогою місцевих партизанів, Україна змогла вразити російські сили глибоко в тилу ворога, порушуючи логістичні лінії постачання та, дедалі частіше, вражаючи цілі, які є ключовими для бойового потенціалу Москви, – зазначають автори статті.

NYT підкреслює, що нове озброєння змусило Росію перебудуватися на полі бою, що створило певний простір для ухвалення українцями більш стратегічних рішень.

Одним із ударів по РФ цього тижня стала серія вибухів на авіабазі на окупованому Кримському півострові, внаслідок яких було знищено щонайменше вісім бойових літаків (за даними Повітряних сил ЗСУ, знищено понад 10 літаків, – Ред.), і які, за словами українського чиновника, стали результатом удару, нанесеного спецназом за підтримки місцевих партизанів.

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Цей підхід особливо добре підходить для Херсонської області на півдні, де українські чиновники готуються до першого залпу контрнаступу. Зокрема, йдеться про Херсон, постачання до якого залежить від чотирьох мостів через річку Дніпро. Саме Херсон називають найбільш “вразливим”, ніж інші окуповані міста.

Водночас, NYT наголошує, що попри втрати після успішних українських атак, російські військові сили ще мають сили для продовження наступальних операцій.

Та додають, що зусилля України на півдні є не стільки зміною підходу, скільки розширення дії стратегії за допомогою нової зброї, щоб зрівняти гру. Оскільки російська армія перевищує кількісно українську, ЗСУ мають бути інноваційними та спритними.

Українські військові використовуючи таку далекобійну зброю як HIMARS зменшили здатність Росії накачувати війська, які утримували територію тимчасово окупованої Херсонської області на захід від річки Дніпро, включаючи місто Херсон. Видання наголошує, що український шлях полягає у нанесенні ударів, які підривають здатність Москви підтримувати сили, які вона розгорнула на фронті.

Південний театр бойових дій тепер фактично розрізаний на дві частини — розділений річкою Дніпро. Британська розвідка заявила, що навіть якщо Росії вдасться зробити суттєвий ремонт мостів, по яких вдарили українські сили, ці споруди залишаться потенційно слабким місцем.