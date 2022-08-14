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Факты / Украина / Общество

Из Крыма никого нет: российский военный об отборе на войну против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Из Крыма никого нет: российский военный об отборе на войну против Украины
Фото: Минобороны

Находящийся в Харьковской области российский военный рассказал о состоянии набора в Вооруженные силы РФ. По его словам, после снятия ограничений на отбор в ряды российской армии начала поступать только одна “шваль”.

Об этом говорится в очередном перехваченном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговоре российского оккупанта со своей знакомой.

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В частности, во время разговора также обсуждается география солдат Вооруженных сил РФ, находящихся в подразделении, выделяя отсутствие людей из Крыма.

– Отказников вал просто! Из Крыма вообще никого нет, – поделился российский военнослужащий.

Также мужчина рассказывает о досадном случае с фронта, когда один из его людей потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке.

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Источник: Минобороны
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