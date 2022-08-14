Серпень, 13 в 23:59

Російський військовий, який перебуває у Харківській області, розповів про стан набору в Збройні сили РФ. За його словами, після зняття обмежень на відбір до лав російської армії почала надходити лише одна “шваль”.

Про це йдеться у черговому перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмові російського окупанта зі своєю знайомою.

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Зокрема, під час розмови також обговорюється географія солдатів Збройних сил РФ, які є у підрозділі, виділяючи відсутність людей з Криму.

– Відмовників вал просто! З Криму взагалі нікого немає, – поділився російський військовослужбовець.

Також чоловік розповідає про прикрий випадок з фронту, коли один з його людей втратив частину тіла, підірвавшись на їхній же розтяжці.