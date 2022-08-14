Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

З Криму нікого немає: російський військовий про відбір на війну проти України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
З Криму нікого немає: російський військовий про відбір на війну проти України
Фото: Міноборони

Російський військовий, який перебуває у Харківській області, розповів про стан набору в Збройні сили РФ. За його словами, після зняття обмежень на відбір до лав російської армії почала надходити лише одна “шваль”.

Про це йдеться у черговому перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмові російського окупанта зі своєю знайомою.

Зараз дивляться

Зокрема, під час розмови також обговорюється географія солдатів Збройних сил РФ, які є у підрозділі, виділяючи відсутність людей з Криму.

– Відмовників вал просто! З Криму взагалі нікого немає, – поділився російський військовослужбовець.

Також чоловік розповідає про прикрий випадок з фронту, коли один з його людей втратив частину тіла, підірвавшись на їхній же розтяжці.

Читайте
Причина об'єктивна: чому в різних джерелах відрізняються втрати РФ у війні проти України

Джерело: Міноборони
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка