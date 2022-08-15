Большинство российского командования сбежало из Херсона – облсовет
Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что большинство командования российской армии покинуло Херсон.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
Юрий Соболевский подтвердил, что в области Вооруженные силы Украины уничтожили все логистические цепочки врага. Транспортные артерии находятся под огневым контролем ВСУ.
— Сегодня у орков нет ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, расположенной именно вблизи Херсона, — рассказал первый заместитель председателя облсовета.
Он считает, что именно это вынудило военное командование РФ покинуть Херсон.
– Большинство из них уже выехали из Херсона, также есть об этом сведения, – сообщил Соболевский.
Что касается Антоновского моста, то пока оккупанты не подпускают к нему людей, мост нельзя использовать как пешеходный.
По словам Соболевского, армия РФ пытается как-то починить мост, но все, что они могут сделать – это снять поврежденную часть, положить бетонную плиту и закатать асфальт.
— Все это делается без расчетов по нагрузке, без каких-либо инженерных планов. Кроме того, орки уже понимают, что ВСУ в любое время могут эти ремонтные работы остановить (огнем, – Ред.), – подчеркнул первый заместитель главы облсовета.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает вполне вероятным, что Херсон могут освободить от оккупантов без боев.
Ранее российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что освобождение оккупированного Херсона приведет к падению режима Путина.