Серпень, 15 в 12:05

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що більшість командування російської армії залишила Херсон.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Юрій Соболевський підтвердив, що в області Збройні сили України знищили всі логістичні ланцюжки ворога. Транспортні артерії перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

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– Сьогодні орки не мають жодного логістичного маршруту безпечного й такого, який задовольняв би їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, розташованого саме поблизу Херсона, – розповів перший заступник голови облради.

Він вважає, що саме це змусило військове командування РФ залишити Херсон.

– Більшість із них уже виїхали з Херсона, також є про це відомості, — повідомив Соболевський.

Що стосується Антонівського мосту, то наразі окупанти не підпускають до нього людей, міст не можна використовувати як пішохідний.

За словами Соболевського, армія РФ намагається якось полагодити міст, але все, що вони можуть зробити – це зняти пошкоджену частину, покласти бетонну плиту та закатати асфальт.

– Все це проводиться без розрахунків по навантаженню, без будь-яких інженерних планів. Крім того, орки вже розуміють, що ЗСУ в будь-який час можуть ці ремонтні роботи зупинити (вогнем, – Ред.), – наголосив перший заступник голови облради.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає цілком ймовірним те, що Херсон можуть звільнити від окупантів без боїв.

Російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський заявив, що звільнення окупованого Херсона призведе до падіння режиму Путіна.