Оккупанты попали в ловушку: Херсон могут освободить без боев
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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает вполне вероятным, что Херсон могут освободить от оккупантов без боев.
Об этом Мусиенко рассказал в эфире национального телемарафона.
По его словам, вражеские подразделения попросту начнут отступать из города.
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– Не факт, что освобождение Херсона будет связано с боями в городских условиях. Возможно, противник просто начнет сдаваться или отступать от Херсона, – заявил эксперт.