Август, 15 в 8:59

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает вполне вероятным, что Херсон могут освободить от оккупантов без боев.

Об этом Мусиенко рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, вражеские подразделения попросту начнут отступать из города.

Сейчас смотрят

– Не факт, что освобождение Херсона будет связано с боями в городских условиях. Возможно, противник просто начнет сдаваться или отступать от Херсона, – заявил эксперт.