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Факты / Украина / Общество

Оккупанты попали в ловушку: Херсон могут освободить без боев

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты попали в ловушку: Херсон могут освободить без боев
Фото: Depositphotos

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает вполне вероятным, что Херсон могут освободить от оккупантов без боев.

Об этом Мусиенко рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, вражеские подразделения попросту начнут отступать из города.

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– Не факт, что освобождение Херсона будет связано с боями в городских условиях. Возможно, противник просто начнет сдаваться или отступать от Херсона, – заявил эксперт.

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