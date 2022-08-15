Август, 15 в 13:06

Информационно-образовательный ресурс Освіта.ua составил консолидированный рейтинг учреждений высшего образования Украины 2022 года.

При сдаче использовались наиболее авторитетные среди экспертов национальные рейтинги учебных заведений Украины — Топ-200 Украина, Scopus и Балл ВНО на контракт.

Какие лучшие медицинские вузы 2022 года — смотрите в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Топ-10 медицинских университетов Украины 2022

С рейтингом лучших университетов Украины можно ознакомиться на сайте Оsvita.ua.

Рейтинг университетов Украины

Рейтинг ежегодно разрабатывает Центр международных проектов Євроосвіта в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

При его составлении эксперты учитывают множество деталей, в частности современные тенденции развития высшего образования в каждом вузе.

Также во время рейтингования учитывается всесторонняя деятельность университетов.