Лучшие медицинские университеты Украины 2022 — рейтинг
Информационно-образовательный ресурс Освіта.ua составил консолидированный рейтинг учреждений высшего образования Украины 2022 года.
При сдаче использовались наиболее авторитетные среди экспертов национальные рейтинги учебных заведений Украины — Топ-200 Украина, Scopus и Балл ВНО на контракт.
Какие лучшие медицинские вузы 2022 года — смотрите в материале Фактов ICTV.
Топ-10 медицинских университетов Украины 2022
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
- Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
- Харьковский национальный медицинский университет
- Тернопольский Национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
- Донецкий национальный медицинский университет
- Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
- Буковинский государственный медицинский университет
- Днепровский государственный медицинский университет
- Национальный фармацевтический университет
- Ивано-Франковский национальный медицинский университет
С рейтингом лучших университетов Украины можно ознакомиться на сайте Оsvita.ua.
Рейтинг университетов Украины
Рейтинг ежегодно разрабатывает Центр международных проектов Євроосвіта в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
При его составлении эксперты учитывают множество деталей, в частности современные тенденции развития высшего образования в каждом вузе.
Также во время рейтингования учитывается всесторонняя деятельность университетов.