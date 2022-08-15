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Факты / Украина / Общество

Лучшие медицинские университеты Украины 2022 — рейтинг

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Лучшие медицинские университеты Украины 2022 — рейтинг
Фото: Depositphotos

Информационно-образовательный ресурс Освіта.ua составил консолидированный рейтинг учреждений высшего образования Украины 2022 года.

При сдаче использовались наиболее авторитетные среди экспертов национальные рейтинги учебных заведений Украины — Топ-200 Украина, Scopus и Балл ВНО на контракт.

Какие лучшие медицинские вузы 2022 года — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Топ-10 медицинских университетов Украины 2022

  1. Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
  2. Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
  3. Харьковский национальный медицинский университет
  4. Тернопольский Национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
  5. Донецкий национальный медицинский университет
  6. Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
  7. Буковинский государственный медицинский университет
  8. Днепровский государственный медицинский университет
  9. Национальный фармацевтический университет
  10. Ивано-Франковский национальный медицинский университет

С рейтингом лучших университетов Украины можно ознакомиться на сайте Оsvita.ua.

Рейтинг университетов Украины

Рейтинг ежегодно разрабатывает Центр международных проектов Євроосвіта в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

При его составлении эксперты учитывают множество деталей, в частности современные тенденции развития высшего образования в каждом вузе.

Также во время рейтингования учитывается всесторонняя деятельность университетов.

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