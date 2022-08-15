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Факти / Україна / Суспільство

Найкращі медичні університети України 2022 – рейтинг

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Найкращі медичні університети України 2022 – рейтинг
Фото: Depositphotos

Інформаційно-освітній ресурс Освіта.ua склав консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року.

Під час складання використовувались найбільш авторитетні серед експертів національні рейтинги навчальних закладів України – Топ-200 Україна, Scopus та Бал ЗНО на контракт.

Які найкращі медичні виші 2022 року – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Топ-10 медичних університетів України 2022

  1. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  2. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  3. Харківський національний медичний університет
  4. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
  5. Донецький національний медичний університет
  6. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  7. Буковинський державний медичний університет
  8. Дніпровський державний медичний університет
  9. Національний фармацевтичний університет
  10. Івано-Франківський національний медичний університет

З рейтингом найкращих університетів України можна ознайомитись на сайті Оsvita.ua.

Рейтинг університетів України

Рейтинг щорічно розробляє Центр міжнародних проєктів Євроосвіта в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Під час його складання експерти враховують безліч деталей, зокрема сучасні тенденції розвитку вищої освіти у кожному виші.

Також під час рейтингування враховується всебічна діяльність університетів.

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