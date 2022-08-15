Найкращі медичні університети України 2022 – рейтинг
Інформаційно-освітній ресурс Освіта.ua склав консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року.
Під час складання використовувались найбільш авторитетні серед експертів національні рейтинги навчальних закладів України – Топ-200 Україна, Scopus та Бал ЗНО на контракт.
Які найкращі медичні виші 2022 року – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Топ-10 медичних університетів України 2022
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
- Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
- Харківський національний медичний університет
- Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
- Донецький національний медичний університет
- Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
- Буковинський державний медичний університет
- Дніпровський державний медичний університет
- Національний фармацевтичний університет
- Івано-Франківський національний медичний університет
З рейтингом найкращих університетів України можна ознайомитись на сайті Оsvita.ua.
Рейтинг університетів України
Рейтинг щорічно розробляє Центр міжнародних проєктів Євроосвіта в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
Під час його складання експерти враховують безліч деталей, зокрема сучасні тенденції розвитку вищої освіти у кожному виші.
Також під час рейтингування враховується всебічна діяльність університетів.