Серпень, 15 в 13:06

Інформаційно-освітній ресурс Освіта.ua склав консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року.

Під час складання використовувались найбільш авторитетні серед експертів національні рейтинги навчальних закладів України – Топ-200 Україна, Scopus та Бал ЗНО на контракт.

Які найкращі медичні виші 2022 року – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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З рейтингом найкращих університетів України можна ознайомитись на сайті Оsvita.ua.

Рейтинг університетів України

Рейтинг щорічно розробляє Центр міжнародних проєктів Євроосвіта в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Під час його складання експерти враховують безліч деталей, зокрема сучасні тенденції розвитку вищої освіти у кожному виші.

Також під час рейтингування враховується всебічна діяльність університетів.