Серпень, 15 в 8:59

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає цілком ймовірним те, що Херсон можуть звільнити від окупантів без боїв.

Про це Мусієнко розповів в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ворожі підрозділи просто почнуть відступати з міста.

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– Не факт, що звільнення Херсона буде пов’язане з боями в міських умовах. Можливо, противник просто почне здаватися чи відступати від Херсона, – заявив експерт.