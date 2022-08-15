Окупанти потрапили у пастку: Херсон можуть звільнити без боїв
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Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає цілком ймовірним те, що Херсон можуть звільнити від окупантів без боїв.
Про це Мусієнко розповів в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ворожі підрозділи просто почнуть відступати з міста.
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– Не факт, що звільнення Херсона буде пов’язане з боями в міських умовах. Можливо, противник просто почне здаватися чи відступати від Херсона, – заявив експерт.