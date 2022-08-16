В Херсонской области погиб еще один российский генерал – Арестович

Август, 15 в 23:33

На Херсонском направлении погиб еще один российский генерал в результате артиллерийского удара. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Однако он не уточнил подробности: имя генерала Российской Федерации, место удара и другие детали.

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По информации от одного из инсайдеров InformNapalm, из оккупированной территории поступают неофициальные данные из других источников об ударах якобы в поселке Гавриловка.

По неподтвержденной информации, в Херсонской области в результате точного удара несколько старших офицеров из России (по меньшей мере два полковника и один генерал-майор) были тяжело ранены.