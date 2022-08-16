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Факти / Україна / Суспільство

У Херсонській області загинув ще один російський генерал – Арестович

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

У Херсонській області загинув ще один російський генерал внаслідок артилерійського удару. Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Однак він не уточнив подробиць: ім’я генерала Російської Федерації, місце удару та інші деталі.

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Від одного з інсайдерів InformNapalm з окупованої території надходять неофіційні дані з інших джерел про нібито удари в селищі Гаврилівка.

За непідтвердженою інформацією, в Херсонській області внаслідок точного удару декілька старших офіцерів із Росії (щонайменше двох полковників та одного генерал-майора) було тяжко поранено.

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