У Херсонській області загинув ще один російський генерал – Арестович

Серпень, 15 в 23:33

У Херсонській області загинув ще один російський генерал внаслідок артилерійського удару. Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Однак він не уточнив подробиць: ім’я генерала Російської Федерації, місце удару та інші деталі.

Зараз дивляться

Від одного з інсайдерів InformNapalm з окупованої території надходять неофіційні дані з інших джерел про нібито удари в селищі Гаврилівка.

За непідтвердженою інформацією, в Херсонській області внаслідок точного удару декілька старших офіцерів із Росії (щонайменше двох полковників та одного генерал-майора) було тяжко поранено.