У Херсонській області загинув ще один російський генерал – Арестович
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Фото: Офіс президента
У Херсонській області загинув ще один російський генерал внаслідок артилерійського удару. Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.
Однак він не уточнив подробиць: ім’я генерала Російської Федерації, місце удару та інші деталі.
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Від одного з інсайдерів InformNapalm з окупованої території надходять неофіційні дані з інших джерел про нібито удари в селищі Гаврилівка.
За непідтвердженою інформацією, в Херсонській області внаслідок точного удару декілька старших офіцерів із Росії (щонайменше двох полковників та одного генерал-майора) було тяжко поранено.