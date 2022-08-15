Август, 15 в 17:19

В Одессе с 1 сентября заработают 33 школы и четыре детских сада. Для безопасности учеников там оборудовали бомбоубежища и временные укрытия. Родителям дали выбор, поэтому 97% выбрали дистанционное обучение. Остальные ученики, это почти 3 тыс. детей, распределят между рабочими заведениями.

— Если семья выбирает очное обучение, то ребенок будет направлен в очный класс того учебного заведения, которое имеет укрытие. Сразу хочу сказать, что это совсем не обязательно эта школа будет рядом с вашим домом. Мы гарантируем ребенку место в классе, обучение правилам поведения во время воздушной тревоги и наличие укрытия, рекомендованного специалистами профильных служб, — отметила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

В бомбоубежищах и укрытиях привели в порядок уборные и душевые, закупили сухпайки и запасы воды. Также там есть аптечки для оказания первой медицинской помощи. В этом подвале оборудовали учебные классы, чтобы не прерывать уроки.

– У нас есть два учебных кабинета, в которых можно принять до 80 детей. Они будут использоваться, когда тревога будет слишком длинной. Здесь можно будет продолжать обучение, так же у нас есть комната для детей с особыми образовательными потребностями, которые оснащены мягкими пуфами и специальными играми, — заявила директор школы Екатерина Шикман.

В Одессе начнут работать школы и детсады с укрытием: как они выглядят / 6 фотографий

Сегодня на очное обучение зарегистрировались 3 тыс. учеников. Остальные 140 тыс. детей пойдут на дистанционку. Елена Погребняк, мама восьмиклассников, пришла осмотреть укрытие. Она отметила, что ее мальчишки уже не могут дождаться начала учебного года.

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– Я мама восьмиклассников, им по 13 лет. Это такой возраст, когда общение очень нужно, и они очень хотят пойти в школу. Это был период карантина, школы не работали. У детей нет социальной адаптации, которая должна быть. Сейчас нет лагерей, не работают на территории Украины, поэтому дети фактически не общаются, — отметила Елена Погребняк.

Ради безопасности учеников адреса школ, которые будут работать с 1 сентября, не публикуют. Родителям, желающим зарегистрировать детей на очное обучение, нужно обратиться в свои школы, где им лично предложат ближайшие учебные заведения. Праздновать первый звонок в этом году тоже не планируют. Родительское собрание состоится онлайн.