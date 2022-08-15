Серпень, 15 в 17:19

В Одесі з 1 вересня запрацюють 33 школи та чотири дитячих садки. Для безпеки учнів там обладнали бомбосховища та тимчасові укриття. Батькам дали вибір, тому 97% обрали дистанційне навчання. Решта учнів, це майже 3 тис. дітей, розподілять між робочими закладами.

– Якщо родина обирає очне навчання, то дитину буде направлено в очний клас того закладу освіти, який має укриття. Одразу хочу сказати, що зовсім не обов’язково ця школа буде поруч з вашим будинком. Ми гарантуємо дитині місце в класі, навчання правил поведінки під час повітряної тривоги та наявність укриття, яке рекомендоване фахівцями профільних служб, – зазначила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

У бомбосховищах та укриттях привели до ладу вбиральні та душові, закупили сухпайки та запаси води. Також там є аптечки для надання першої медичної допомоги. У цьому підвалі обладнали учбові класи, щоб не переривати уроки.

– У нас є два навчальних кабінети, в яких можна прийняти до 80 дітей. Вони будуть використовуватися, коли тривога буде занадто довгою. Тут можна буде продовжувати навчання, так само у нас є кімната для дітей з особливими освітніми потребами, які облаштовані м’якими пуфами та спеціальними іграми, – заявила директорка школи Катерина Шикман.

В Одесі почнуть працювати школи та дитсадки з укриттям: який вигляд вони мають / 6 фотографий

Сьогодні на очне навчання зареєструвалися 3 тис. учнів. Решта 140 тис. дітей підуть на дистанційку. Олена Погребняк, мама восьмикласників, прийшла оглянути укриття. Вона зазначила, що її хлопчаки вже не можуть дочекатися початку навчального року.

Зараз дивляться

– Я мама восьмикласників, їм по 13 років. Це такий вік, коли спілкування вкрай потрібно, і вони дуже хочуть піти до школи. То був період карантину, школи не працювали. Діти не мають соціальної адаптації, яка має бути. Зараз немає таборів, не працюють на території України, тому діти фактично не спілкуються, зазначила Олена Погребняк.

Заради безпеки учнів адреси шкіл, що запрацюють з 1 вересня, не публікують. Батькам, які бажають зареєструвати дітей на очне навчання, потрібно звернутися до своїх шкіл, де їм особисто запропонують найближчі учбові заклади. Святкувати перший дзвоник цього річ теж не планують. Батьківські збори відбудуться онлайн.