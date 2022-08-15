Контрнаступление Украины или “референдум” РФ: херсонцы об атмосфере из-за неопределенного будущего

Август, 15 в 14:37

Люди во временно оккупированном Россией украинском Херсоне описывают нервную атмосферу из-за планов Москвы провести на их территорий псевдореферендум. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Оккупанты по Херсону, который захватчики оккупировали с первых дней марта, расклеили билборды с цитатами Путина и российскими флагами, а на некоторых есть надпись: “Город с российской историей”.

В последние пять месяцев Москва назначила руководить Херсонщиной оккупационную администрацию и обязала школы преподавать по российской программе. Местных жителей призывают подавать документы на российские паспорта, чтобы получить пенсии и другие льготы.

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Следующим шагом в планах Кремля провести “референдум”, чтобы попытаться “присоединить” Херсон и другие оккупированные территории юга Украины к России, используя обновленную версию сценария Крыма 2014 года.

В серии телефонных интервью херсонцы сообщали о минимальном энтузиазме по поводу “референдума” и описывали нервную, непредсказуемую атмосферу в городе.

Жители остаются неуверенными в том, что могут принести следующие несколько месяцев: быстрое украинское контрнаступление, чтобы восстановить контроль; затяжное сражение, которое превратит город в руины, или проведение Россией своего фиктивного референдума и аннексии территории.

— Надо помнить, что в Херсоне никогда не было разговоров о “референдуме”. До войны об этом никто не думал. Теперь будет “референдум” под дулом оружия, – рассказал Константин, до оккупации работавший в IТ-сфере.

Даже те, кто назвал себя преимущественно аполитичным, сказали, что они категорически против голосования на “референдуме” или “присоединения” к России.

— На “референдум”, конечно, не пойду. Я не знаю никого, кто будет. Я не политический человек и не имею твердых взглядов на политику, но мне понятно, что “референдум” — это неправильно, — сказала Светлана, бывшая работница салона красоты, которая сейчас продает продукты на улице.

Российские власти использовали запугивание, чтобы подавить проукраинскую оппозицию. Серия проукраинских митингов, которые прошли в марте и апреле, прекратилась после того, как российские военные выстрелили в толпу светошумными гранатами и начали задерживать организаторов в их домах.

В конце мая интернет-сеть города перенаправили на российские серверы, а все местные СМИ закрыли или напихали в них пророссийский контент.

The Guardian пишет, что теперь жалобы на россиян сохранились “в разговорах шепотом на кухнях”. Жители описывают бывший шумный город с населением 300 тыс. жителей как “город-призрак”. Официальный комендантский час начинается в 22:00, но мало кто выходит после 17:00.

На смену шумным митингам пришло партизанское подпольное движение. Плакаты и открытки, расклеенные под покровом темноты по городу, угрожают смертью тем, кто сотрудничает с оккупантами. В июне чиновник марионеточной власти был убит при взрыве бомбы. Остальные помогают Украине информацией. Один человек, с которым общался Guardian, сказал, что регулярно делится информацией с украинскими спецслужбами.

Сообщалось, что Кремль намерен провести “референдум” 11 сентября. В июне русскоязычное издание Meduza со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, подробно описало план проведения “референдумов” в четырех украинских областях – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской – с последующим превращением их в один новый регион России.

По некоторым данным, россияне уже печатают бюллетени. В конце июля оккупационные власти в Херсоне призвали людей выдвигать свои кандидатуры в избирательные комиссии.