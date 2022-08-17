Август, 17 в 16:02

Выпускники высших учебных заведений Украины, которые заключили договор о работе на должностях педработников, смогут получить одноразовую адресную помощь.

Кто и как сможет получить помощь и каков ее размер — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто получит помощь

Согласно постановлению Кабмина Украины, финансовая помощь предусмотрена для выпускников ВУЗ, которые заключили договор о работе в должности педагогического работника.

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Денежную помощь получат не все выпускники, а только те, которые получили:

степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра специальностей отрасли знаний 01 Образование / Педагогика;

образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста;

степень бакалавра, магистра другой специальности и области знаний.

Главное — это заключить договор о работе в должности педагогического работника в учреждении общего среднего или профессионального (профессионально-технического) образования на срок не менее трех лет.

Количество получателей помощи формируется на основании списков выпускников, которые до 15 октября каждого года подаются учреждениями высшего образования.

Как получить единовременное пособие

Для этого нужно подать соответствующее заявление в ВУЗ, где выпускник получил диплом.

К заявлению следует приложить:

копия трудовой книжки (если есть);

копия договора о работе в должности педагогического работника.

Заявление нужно подать до 10 октября 2022 года. А уже администрация университета до 15 октября передает списки в департаменты образования и науки областных государственных администраций.

В министерстве отметили, если заявление будет подано до 10 октября 2022 года, финансовая помощь будет выплачиваться до конца текущего года.

Что предполагает помощь

Единовременная финансовая помощь выплачивается выпускникам ВУЗ в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

С 1 января 2022 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц повысили до 2 481 грн. Соответственно, единовременная финансовая помощь составит 12 405 грн.