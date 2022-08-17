Серпень, 17 в 16:02

Випускники закладів вищої освіти України, які уклали договір про роботу на посадах педпрацівників, зможуть отримати одноразову адресну допомогу.

Хто і як зможе отримати допомогу та який її розмір – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто отримає допомогу

Згідно з постановою Кабміну України, фінансова допомога передбачена для випускників ЗВО, які уклали договір про роботу на посаді педагогічного працівника.

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Грошову допомогу отримають не усі випускники, а лише ті, які здобули:

ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності й галузі знань.

Головне – це укласти договір про роботу на посаді педагогічного працівника в закладі загальної середньої чи професійної (професійно-технічної) освіти на термін не менше трьох років.

Кількість одержувачів допомоги формується на підставі списків випускників, які до 15 жовтня кожного року подаються закладами вищої освіти.

Як отримати одноразову допомогу

Для цього потрібно подати відповідну заяву до ЗВО, де випускник отримав диплом.

До заяви слід додати:

копія трудової книжки (якщо є);

копія договору про роботу на посаді педагогічного працівника.

Заяву потрібно подати до 10 жовтня 2022 року. А вже адміністрація університету до 15 жовтня передає списки до департаментів освіти та науки обласних державних адміністрацій.

У Міністерстві відзначили, якщо заява буде подана до 10 жовтня 2022 року, фінансова допомога виплачуватиметься до кінця поточного року.

Що передбачає допомога

Одноразова фінансова допомога виплачується випускникам ЗВО у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З 1 січня 2022 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб підвищили до 2 481 грн. Відповідно, одноразова фінансова допомога становитиме 12 405 грн.