Ворог хоче нас зламати та завоювати Україну: Маляр про російську пропаганду

Серпень, 17 в 22:03

Росія намагається поширювати фейки про міфічні конфлікти між вищими органами військово-політичного керівництва України. Прокремлівські видання просувають ворожі наративи про начебто “протистояння Генерального штабу ЗСУ з Офісом президента та Міністерством оборони”.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, російські фейки розповсюджують у Telegram-каналах та московських ЗМІ.

– Тактичною метою інформаційної операції ворога є максимальне розповсюдження потрібної агресору ідеї, виклик емоційної реакції на неї та маніпуляція сприйняттям подій загалом. Оперативна мета – створити конфлікт всередині військово-політичного керівництва нашої держави та суспільства, – вважає Маляр.

На її думку, стратегічна мета російської інформації зброї спрямована на послаблення центру ухвалення державних рішень, оборонного та наступального потенціалу українців.

Зараз дивляться

– Простими словами: якщо ми всі між собою пересваримось – нас легше зламати та завоювати. Цього ворог і добивається, – переконана заступниця очільника Міноборони України.

Найчастіше маніпуляційні меседжі інформаційної операції привертають увагу заголовками, які неодмінно викликають бурхливу емоційну реакцію, наголосила Маляр. Вона закликає українців довіряти лише офіційним повідомленням Генштабу ЗСУ, Офісу президента та Міноборони, а не російській пропаганді.