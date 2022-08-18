Нас это оскорбляет! Орки из Властелина колец просят не называть россиян их расой
В новой социальной рекламе зоозащитной организации UAnimals исполнитель роли Саурона из трилогии Властелин колец Сала Бейкер обратился со словами поддержки к украинцам.
— Я был Сауроном во Властелине колец, но я был шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы, — сказал актер.
Он поблагодарил UAnimals за спасение животных во время войны. Бейкер подчеркнул, что это действительно поражает и вдохновляет. Актер призвал помогать спасать животных от войны.
Также в ролике содержится “обращение” вымышленных Джоном Р.Р. Толкиеном персонажей – орков, протестующих против того, чтобы россиян называли орками.
— От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это оскорбляет!
Многие столетия мы не прибегаем к варварским методам борьбы. Орки не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какой-то хлам, — говорит в ролике один из урук-хаев (разновидность орков).
Другой орк добавляет, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных животных.
– Не понимаю, что они им такого сделали? Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед детьми.
Переозвученные кадры были взяты из второго фильма трилогии Властелин колец: Две башни.
После полномасштабного вторжения украинцы стали называть российских военных, среди прочего, орками. Такое название для россиян используют не только пользователи социальных сетей, но и активисты и политики.
Термин орк ввел английский писатель Джон Р.Р. Толкин, который изобразил их безобразными, жадными и злыми существами, не привыкшими жить в человеческих условиях. Обычно орков изображают варварами со звериными чертами лица. У орков был свой покровитель – Саурон, которого почитали.
При этом в произведениях Толкина есть предположение, что раньше орки были эльфами, которых исказил и сделал из них слуг Мелькор (воплощение зла в произведении Сильмариллиона).