Нас це ображає! Орки з Володаря перснів просять не називати росіян їхньою расою

Серпень, 18 в 18:35

У новій соціальній рекламі зоозахисної організації UAnimals виконавець ролі Саурона з трилогії Володар перснів Сала Бейкер звернувся зі словами підтримки до українців.

— Я був Сауроном у Володарі перснів, але я був шокований абсолютним злом, з яким борються українці, – сказав актор.

Він подякував UAnimals за порятунок тварин під час війни. Бейкер наголосив, що це дійсно вражає та надихає. Актор закликав допомагати рятувати тварин від війни.

Також у ролику міститься “звернення” вигаданих Джоном Р.Р. Толкієном персонажів – орків, які протестують проти того, щоб росіян називали орками.

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— Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає! Багато століть ми не вдаємося до варварських методів боротьби. Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки й гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб, — каже у ролику один з урук-гаїв (різновид орків).

Інший орк додає, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин.

— Не розумію, що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми.

Переозвучені кадри були взяті з другого фільму трилогії Володар перснів: Дві вежі.

Після повномасштабного вторгнення українці почали називати російських військових, зокрема, орками. Таку назву для росіян використовують не лише користувачі соціальних мереж, а й активісти та політики.

Термін орк увів англійський письменник Джон Р.Р. Толкін, який змалював їх потворними, жадібними та злими істотами, які не звикли жити в людських умовах. Зазвичай орків зображують варварами зі звіриними рисами обличчя. В орків був свій покровитель – Саурон, якого шанували.

При цьому у творах Толкіна є припущення, що раніше орки були ельфами, яких спотворив та зробив з них слуг Мелькор (втілення зла у творі Сильмариліон).