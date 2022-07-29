Июль, 29 в 12:17

Верховная Рада приняла законопроект №7427 об установлении моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

За соответствующее решение проголосовали 260 нардепов. По словам народного депутата от фракции Голос Ярослава Железняка, мораторий будет действовать в течение военного положения в Украине и еще шесть месяцев после его окончания.

Согласно принятому закону, в Украине запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:

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услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку);

услуги по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды.

Тарифы на тепло для населения смогут удерживать на прежнем уровне за счет привлечения более 125 млрд грн от международных партнеров на покрытие разницы тарифов.

Еще в начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль заверил украинцев, что в течение следующего отопительного сезона 2022-2023 годов тарифы на тепло не будут расти.

7 июля правительство приняло решение о заморозке любого повышения тарифов, которое находится в сфере ответственности Кабинета министров. Это, в частности, касается тарифов на электроэнергию.