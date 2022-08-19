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Факты / Украина / Общество

Украинская артиллерия помешала оккупантам отремонтировать Каховский мост — ОК Юг

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Накануне ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили более 200 огневых задач: уничтожили немало техники и живой силы оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Так, наша авиация нанесла четыре удара по скоплению живой силы врага, вооружения и техники в Баштанском (в Николаевской области) и Бериславском районах (в Херсонской области).

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Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли более 200 огневых ударов по врагу. В частности, удачные попадания наших воинов не позволили российским захватчикам починить и продолжать использовать Каховский мост.

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, в настоящее время подтвержденные потери врага составляют:

  • 73 военных,
  • три танка,
  • четыре пусковые установки,
  • одна радиолокационная станция к ЗРК С-300,
  • пять единиц бронированной и автомобильной техники,
  • один склад боеприпасов.

Окончательные потери врага уточняются.

Напомним, что украинские защитники уничтожили склад боекомплектов россиян в Белогорке на Юге Украины.

Источник: Сергей Братчук

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