Август, 19 в 7:07

Накануне ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили более 200 огневых задач: уничтожили немало техники и живой силы оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Так, наша авиация нанесла четыре удара по скоплению живой силы врага, вооружения и техники в Баштанском (в Николаевской области) и Бериславском районах (в Херсонской области).

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Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли более 200 огневых ударов по врагу. В частности, удачные попадания наших воинов не позволили российским захватчикам починить и продолжать использовать Каховский мост.

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, в настоящее время подтвержденные потери врага составляют:

73 военных,

три танка,

четыре пусковые установки,

одна радиолокационная станция к ЗРК С-300,

пять единиц бронированной и автомобильной техники,

один склад боеприпасов.

Окончательные потери врага уточняются.

Напомним, что украинские защитники уничтожили склад боекомплектов россиян в Белогорке на Юге Украины.

Источник: Сергей Братчук