Украинская артиллерия помешала оккупантам отремонтировать Каховский мост — ОК Юг
Накануне ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили более 200 огневых задач: уничтожили немало техники и живой силы оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
Так, наша авиация нанесла четыре удара по скоплению живой силы врага, вооружения и техники в Баштанском (в Николаевской области) и Бериславском районах (в Херсонской области).
Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли более 200 огневых ударов по врагу. В частности, удачные попадания наших воинов не позволили российским захватчикам починить и продолжать использовать Каховский мост.
Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, в настоящее время подтвержденные потери врага составляют:
- 73 военных,
- три танка,
- четыре пусковые установки,
- одна радиолокационная станция к ЗРК С-300,
- пять единиц бронированной и автомобильной техники,
- один склад боеприпасов.
Окончательные потери врага уточняются.
Напомним, что украинские защитники уничтожили склад боекомплектов россиян в Белогорке на Юге Украины.
Источник: Сергей Братчук