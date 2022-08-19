Серпень, 19 в 7:07

Попередньої доби ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на півдні виконали понад 200 вогневих завдань: знищили чимало техніки та живої сили окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Так, наша авіація завдала чотири удари по скупченню живої сили ворога, озброєння та техніки в Баштанському (на Миколаївщині) та Бериславському районах (на Херсонщині).

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Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали понад 200 вогневих ударів по ворогу. Зокрема вдалі влучання наших воїнів не дозволили російським загарбникам полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст.

Як повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, наразі підтверджені втрати ворога становлять:

73 військових,

три танки,

чотири пускові установки,

одна радіолокаційна станція до ЗРК С-300,

п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки, один склад боєприпасів.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, що українські захисники знищили склад постачання боєкомплекту росіян у Білогірці на Півдні України.

Джерело: Сергій Братчук