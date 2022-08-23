График работы Укрпочты на День Независимости Украины 2022
Фото: УНИАН
23-24 августа 2022 года большинство предприятий и учреждений будут работать дистанционно, или не будут работать вообще.
Вызвано это возможными провокациями и угрозами ракетных ударов РФ.
Как будет работать Укрпочта на День Независимости Украины — читайте в нашем материале.
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График работы Укрпочты на День независимости 2022
В Укрпочте сообщили, что 24 августа 2022 года большинство отделений будет работать по обычному графику работы.
Однако из-за ситуации безопасности закрытыми будут почтамты и некоторые центральные отделения, которые продолжают обслуживать клиентов на следующий же день.
Найти работающие отделения и актуальный график работы можно здесь.