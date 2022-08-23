Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Графік роботи Укрпошти на День незалежності України 2022

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Укрпошта
Фото: УНІАН

23-24 серпня 2022 року більшість підприємств та установ в Україні працюватимуть дистанційно, або не працюватимуть взагалі.

Спричинено це можливими провокаціями та загрозами ракетних ударів РФ.

Як працюватиме Укрпошта на День незалежності України – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Графік роботи Укрпошти на День незалежності 2022

В Укрпошті повідомили, що 24 серпня 2022 року більшість відділень працюватиме за звичайним графіком.

Проте через безпекову ситуацію зачиненими будуть поштамти та деякі центральні відділення, які продовжать обслуговувати клієнтів наступного ж дня.

Знайти працюючі відділення та актуальний графік роботи можна тут.

Читайте
Де посилили комендантську годину на День Незалежності України 2022

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка