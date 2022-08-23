Графік роботи Укрпошти на День незалежності України 2022
Фото: УНІАН
23-24 серпня 2022 року більшість підприємств та установ в Україні працюватимуть дистанційно, або не працюватимуть взагалі.
Спричинено це можливими провокаціями та загрозами ракетних ударів РФ.
Як працюватиме Укрпошта на День незалежності України – читайте в нашому матеріалі.
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Графік роботи Укрпошти на День незалежності 2022
В Укрпошті повідомили, що 24 серпня 2022 року більшість відділень працюватиме за звичайним графіком.
Проте через безпекову ситуацію зачиненими будуть поштамти та деякі центральні відділення, які продовжать обслуговувати клієнтів наступного ж дня.
Знайти працюючі відділення та актуальний графік роботи можна тут.