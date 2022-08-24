Август, 24 в 12:24

Укрпочта к празднованию Дня Независимости выпустила марку Свободные, Несокрушимые, Непобедимые.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Сегодня новую марку уже можно купить в онлайн-магазине Укрпочты и на других торговых площадках.

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— С таким сильным названием ей ничего не помешает, как и тем, кто каждый день приближает нашу победу, — отметил Смелянский.

Автором эскизов является украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин.

Марку можно приобрести в отделениях Укрпочты или на маркетплейсах ROZETKA, Kasta, Prom, а также на Amazon и Ebay.

— Из-за небольшого тиража в 1 млн есть определенные ограничения: до 10 блоков и максимум до двух конвертов в первый день в одни руки на отделениях или до пяти почтовых блоков и пяти художественных конвертов по одному заказу, если покупаете онлайн, — сообщил Игорь Смелянский.

Ранее сообщалось, что 23-24 августа 2022 года большинство предприятий и учреждений будут работать дистанционно, или не будут работать вообще. Все из-за возможных ракетных ударов РФ.

В Укрпочте сообщили, что 24 августа 2022 года большинство отделений будет работать по обычному графику работы.

Источник: Игорь Смелянский

Фото: Игорь Смелянский