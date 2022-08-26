У Маріуполі окупанти змушують віддавати дітей до шкіл, погрожуючи позбавленням батьківських прав

Серпень, 26 в 11:51

Російські окупанти змушують батьків у Маріуполі віддавати дітей до своїх шкіл, погрожуючи штрафами та позбавленням батьківських прав.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– У зв’язку з небажанням батьків віддавати дітей в школи під окупацією та намаганням долучити до онлайн-освіти в Україні окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей з родин, – уточнив він.

За його словами, вчителі, які погодилися співпрацювати з окупантами, розсилають батькам повідомлення про те, що у разі, якщо дитина не прийде до школи, додому приїде поліція – спочатку нібито лише з попередженням, потім погрожують штрафом у 400 тис. руб., і наступний крок – позбавлення батьківських прав і вилучення дитини з родини.

Зараз дивляться

Андрющенко, зважаючи на таку ситуацію, вкотре закликав маріупольців евакуюватися поки є час та можливість.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Петро Андрющенко