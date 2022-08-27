Август, 27 в 16:22

Расходы государственного бюджета на 2023 год существенно сократить невозможно. Но если придется выбирать, то под сокращение все же могут попасть социальные выплаты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

– Если мы с вами говорим, что из расходов осталась война и армия, то это то, на что сокращать выделение денег нельзя ни в коем случае. Есть еще социалка, то есть это выплаты пенсионерам, многодетным семьям и помощь другим социально незащищенным слоям населения, где тоже нечего сокращать. Однако, безусловно, если так встанет вопрос, будем сокращать социалку. Но мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло, – объяснил он.

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По словам Гетманцева, ежемесячно разница финансирования государственного бюджета Украины составляет 5 млрд. Их получают за счет финансирования наших партнеров и выкупа военных облигаций Нацбанком.

Сегодня Украине нужно попасть в программу МВФ и получить стабильное финансирование на период после ноября этого года. При нормальном положительном сценарии нашей стране хватит денег на финансирование тех расходов, которые являются критическими.

Если же этого не произойдет, то Украина будет вынуждена использовать ресурсы Национального банка, которые также не безграничны и напрямую влияют на курс гривны, или сокращать расходы, которые в целом сократить невозможно.

Однако Гетманцев заверил, что Украина уверена в положительном сценарии.