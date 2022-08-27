Серпень, 27 в 16:22

Видатки державного бюджету на 2023 рік суттєво скоротити нереально. Але якщо доведеться обирати, то під скорочення все ж можуть потрапити соціальні виплати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

– Якщо ми з вами говоримо, що з видатків залишилася війна і армія, то це те, на що скорочувати витрати не можна за будь-яких причин. Є ще соціалка, тобто це виплати пенсіонерам, багатодітним сім’ям і допомога іншим соціально незахищеним верствам населення, де також немає що скорочувати. Однак, безперечно, якщо так стане питання, будемо скорочувати соціалку. Але ми зробимо все можливе, щоб цього не сталося, – пояснив він.

Зараз дивляться

За словами Гетманцева, щомісяця різниця фінансування державного бюджету України становить 5 млрд. Їх отримують за рахунок фінансування наших партнерів і викупу військових облігацій Нацбанком.

Сьогодні Україні потрібно потрапити до програми МВФ і отримати стабільне фінансування на період після листопада цього року. За нормального позитивного сценарію нашій країні вистачить грошей на фінансування тих видатків, які є критичними.

Якщо ж цього не станеться, то Україна буде вимушена використовувати ресурси Національного банку, які також не безмежні і прямо впливають на курс гривні, або скорочувати ті видатки, які загалом скоротити неможливо.

Однак Гетманцев запевнив, що Україна впевнена у позитивному сценарії.