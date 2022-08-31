Август, 31 в 8:40

Через неделю в Украине начнется 1 сентября — новый учебный год. Несмотря на войну, дети должны учиться.

Факты ICTV рассказывают, будут ли торжества по случаю праздника первого звонка.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, каждый руководитель школы решает самостоятельно, проводить ли первый звонок, для каких классов и в каком формате. О решении должны проинформировать родителей.

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Из-за постоянных угроз обстрелов полностью на дистанционную форму обучения перейдут школы Харькова, Днепра и Николаева, а также общины этих областей.

Ранее министр образования Сергей Шкарлетт рассказал, что все учреждения общего среднего образования Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей будут работать дистанционно. Так же и школы в Запорожской и Одесской областях.

Дети, которые сейчас находятся за пределами Украины, также могут учиться онлайн. Также предусмотрены экстернат и семейная форма.

По словам Сергея Горбачева, пока нельзя сказать, сколько школ будут работать в очном формате, сколько онлайн, а кто в смешанном формате.

– Сейчас школы определяются, в начале сентября станет понятно, – заявил образовательный омбудсмен.

По данным Государственной службы качества образования Украины, в целом участники образовательного процесса готовы начать офлайн-обучение, если будет разрешать ситуация с безопасностью в стране. Впрочем, чем ближе к востоку и югу Украины, тем больше учителей и родителей склонны к онлайн-обучению. В Закарпатской области 56% респондентов готовы посещать школу – это самый высокий показатель среди областей.

В разрезе регионов:

В Западном регионе за офлайн форму обучения выступают от 25% до 56% родителей учащихся, в среднем 37%;

В Центральном – от 18% до 20%, в среднем – 19%;

В Южном регионе – в среднем 16% родителей учащихся готовы учиться офлайн;

В Северном регионе – в среднем 23%;

В Восточном – 13%.

В начале августа еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что украинские дети, чьи семьи получили временную защиту в ЕС, с началом учебного года должны идти в школу в той стране, где поселились.