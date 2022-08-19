Обучение с 1 сентября: что нужно знать родителям детей, которые находятся за границей

Август, 19 в 16:14

В начале августа еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что украинские дети, чьи семьи получили временную защиту в ЕС, с началом учебного года должны идти в школу в той стране, где поселились.

По ее словам, они обязательно должны общаться с одноклассниками и быть социализированными.

Что делать родителям, которые из-за войны в Украине вынуждены жить с детьми за границей, и какая ответственность предусмотрена, если не посещать школу — читайте в материале.

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Объяснение от Минобразования

В Министерстве образования и науки в ответ на запрос от Фактов ICTV сообщили, что наши граждане должны соблюдать законы страны, где они находятся.

В ведомстве объяснили: если ребенок школьного возраста сейчас за границей, он должен продолжить или начать получать образование в учебном заведении страны его пребывания. Эта обязанность детей-иностранцев определена законодательством большинства стран мира.

Как сообщили в Минобразования, большинство родителей и учеников, которые находятся за границей, хотят продолжать обучение в украинских учебных заведениях, которые работают в дистанционном формате.

Часть школ на территории Украины из-за боевых действий или оккупации не может организовать дистанционное обучение. Но у каждого ребенка есть возможность быть зачисленным и присоединиться к дистанционному обучению в любой школе.

Находясь за границей до окончания боевых действий в Украине, ученики могут одновременно учиться в учебном заведении в стране пребывания и получать образование дистанционно в Украине, в частности, в дистанционных школах.

В то же время дети, которые вынуждены изменить место обучения и проживания, могут продолжить обучение экстерном в Международной украинской школе Министерства образования и науки и получить документ об образовании государственного образца.

В то же время в МОН подчеркнули, что в некоторых странах есть требование обязательного образования для всех приехавших детей, а где-то для родителей могут устанавливать определенные санкции за то, что не обеспечили обучение своих детей.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в одном из интервью также отметил, что украинские дети, которые из-за войны выехали за границу, обязаны ходить в местную школу.

Но, по его мнению, украинские власти должны сделать все возможное, чтобы они не теряли связь с Украиной.

По словам Горбачева, идеальным вариантом было бы, если бы дети ходили в школу за границей, но в течение учебного дня у них были выделены часы для обучения онлайн с украинскими учителями по украинским программам.

Какая ответственность предусмотрена для родителей

Адвокат Ольга Украинец в комментарии Фактам ICTV объясняет, что на сегодняшний день большинство украинцев, которые находятся в Европе, получили временную защиту стран-участниц ЕС.

Основным документом, который регулирует вопрос предоставления временной защиты, является Директива ЕС, которая определяет, что перемещенные лица имеют право на проживание, доступ к жилью, трудоустройство, медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию детей и подростков в стране пребывания наравне с гражданами этой страны и ЕС.

В то же время адвокат отмечает, что каждая страна-член ЕС принимает на основании Директивы собственные нормативные акты. В частности, это может относиться и к учебному процессу.

— Например, в таких странах, как Норвегия, Австрия, Германия, Словакия есть требование обязательного образования для всех прибывших детей. В некоторых странах на родителей могут налагаться санкции за то, что не обеспечили обучение своих детей. О видах и размере таких санкций лучше предварительно узнавать в местных государственных органах страны пребывания, — говорит Ольга Украинец.

Кандидат юридических наук, адвокат бюро Семенова и партнеры Марина Семенова говорит: какие именно будут последствия для украинских родителей в случае, если ребенок не пойдет в школу в стране пребывания, а будет учиться в украинской дистанционно или по индивидуальной программе, сейчас трудно прогнозировать.

В странах ЕС есть требование обязательного образования для всех прибывших в страну и предусмотрены определенные санкции для родителей, если ребенок не ходит в школу.

— Не вижу оснований для лишения права проживать в ЕС, поскольку родители и дети находятся под временной защитой. Поэтому принудительное возвращение в Украину будет подвергать опасности их жизнь и здоровье. Но лишение денежной помощи вполне возможно. Во-первых, у украинцев, которые имеют временную защиту в странах ЕС, почти равные права с гражданами этих стран. Но иметь определенные права означает также иметь обязанности. Во-вторых, очевидно, лишение выплат будет определенным стимулом для того, чтобы отдавать ребенка в местную школу, – объясняет специалист.

Что касается ответственности украинских родителей за обеспечение надлежащего образования ребенка с учетом норм украинского законодательства, Марина Семенова обращает внимание на несколько нормативных актов.

Так, согласно ст. 150 Семейного кодекса Украины, родители обязаны обеспечить получение ребенком полного общего среднего образования, готовить его к самостоятельной жизни. Эта обязанность напрямую связана с нормой ст. 53 Конституции Украины, согласно которой полное общее среднее образование является обязательным.

Согласно ст. 12 Закона Украины Об охране детства определена ответственность родителей за развитие ребенка. В частности, они должны способствовать получению образования в учебных заведениях или обеспечивать полноценное домашнее образование.

Адвокат предупреждает: если родители не выполняют свои обязанности, можно утверждать, что это умышленное нарушение права ребенка на получение общего среднего образования.

Если ученика нет на занятиях без уважительной причины, учебное заведение должно безотлагательно предоставить соответствующему территориальному органу Национальной полиции и службе по делам детей соответствующую информацию.

Со своей стороны адвокат Ольга Украинец напоминает, что ч.1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена такая ответственность для родителей за уклонение от обеспечения необходимых условий обучения:

предупреждение и штрафы, размер которых за первое правонарушение может составлять от 850 до 1 700 грн;

за повторное нарушение закона штраф будет увеличен от 1 700 до 5 100 грн.

В целом, чтобы избежать неприятных ситуаций, специалисты советуют родителям, которые из-за войны в Украине вынуждены жить с детьми за границей, заранее выяснить в местных государственных органах страны пребывания все нюансы получения школьного образования.