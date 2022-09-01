Сентябрь, 01 в 10:11

По последним данным Генерального штаба ВСУ, продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российские военные пытаются выйти на административные границы Донецкой области, чтобы полностью ее захватить. Однако украинские защитники не дают врагу оккупировать территорию области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без изменений. Подразделения белорусской армии продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка возле границ Украины в Брестской и Гомельской областях.

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На Харьковском направлении с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах восьми населенных пунктов.

На Славянском направлении враг совершил обстрелы с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Краснополья, Вернополья, Грушуваха.

На Донецком направлении противник продолжает ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении враг совершает обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах восьми населенных пунктов.

На Новопавловском направлении обстрелы позиций наших войск с применением танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива.

На Запорожском направлении противник осуществлял обстрелы позиций защитников Украины с применением ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах девяти населенных пунктов.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Враг пытается восполнить потери российской армии, отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Потери России на 1 сентября 2022

личного состава – около 48 350 (+450) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 997 (+23) единиц;

боевых бронированных машин – 4 345 (+33) единиц;

артиллерийских систем – 1115 (+24) единиц;

РСЗО – 287 (+2) единиц;

средств ПВО – 153 (+1) единицы;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 205 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2) единица;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3) единиц;

специальной техники – 104 (+1) единицы.

По данным Генерального штаба ВСУ, самые большие потери российская армия понесла на Донецком и Кураховском направлениях. Полномасштабная война в Украине длится уже 190 дней.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.