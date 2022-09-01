Вересень, 01 в 10:11

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, тривають запеклі бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Російські військові намагаються вийти на адміністративні кордоні Донецької області, щоб повністю її захопити. Проте українські захисники не дають ворогу окупувати територію області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи білоруської армії продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки біля кордонів України в Брестській та Гомельській областях.

Зараз дивляться

На Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах восьми населених пунктів.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха.

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах восьми населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива.

На Запорізькому напрямку противник здійснював обстріли позицій захисників України із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, танків в районах дев’яти населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Ворог намагається поповнити втрати російської армії, зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати Росії на 1 вересня 2022

особового складу – близько 48 350 (+450) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 997 (+23) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) одиниць;

артилерійських систем – 1 115 (+24) одиниць;

РСЗВ – 287 (+2) одиниць;

засобів ППО – 153 (+1) одиниці;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 205 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) одиниця;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів /катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) одиниць;

спеціальної техніки – 104 (+1) одиниці.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому та Курахівському напрямках. Повномасштабна війна в Україні триває вже 190 діб.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.