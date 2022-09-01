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Факты / Украина / Общество

Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице через Дію

Минреинтеграции сообщило, что жители временно оккупированных территорий или тех, где продолжаются боевые действия, могут подать заявление о предоставлении (восстановлении) статуса безработного и назначении государственной помощи.

Как жителям временно оккупированных территорий получить государственную помощь по безработице через сервис Дія — смотрите в нашем материале.

Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице

В Министерстве реинтеграции отметили, что жители безопасных регионов могут зарегистрироваться как дистанционно, так и офлайн, обратившись в ближайший центр занятости.

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Украинцы, которые находятся на временно оккупированной территории или на территории, где продолжаются боевые действия, могут получить статус безработного и право на государственную помощь, подав онлайн-заявление.

Сделать это можно несколькими вариантами:

  • подать заявление в электронном форме через Дію;
  • заполнить онлайн-анкету;
  • воспользоваться чат-ботом;
  • отправить пакет документов по электронной почте inbox@es.dcz.gov.ua;
  • обратиться на горячую линию: 0 800 509 966.

Как на ВОТ подать заявление на помощь через Дію

Получить статус безработного и право на государственные выплаты жители временно оккупированных территорий могут через сервис Дія.

Для этого необходимо заполнить заявление по упрощенной форме. Такая форма предполагает меньше пунктов для заполнения, а еще не надо загружать сканкопии документов.

Чтобы начать получать пособие по безработице:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  2. Выберите услугу Получения статуса безработного.
  3. Далее Дія проверит ваши данные о возможности подачи упрощенного заявления и предложит форму, актуальную для вашей ситуации. Для жителей ТОТ или территорий, где продолжаются боевые действия, это произойдет автоматически.
  4. При подаче стандартного заявления необходимо заполнить опросник и загрузить сканкопии необходимых документов. Но при подаче заявления по упрощенной форме — просто следуйте подсказкам на экране.
  5. Вам нужно будет указать IBAN-номер вашей карты. Обратите внимание, что при заполнении стандартной формы подходит социальный счет любого банка. Помощь по упрощенной форме заявления поступает только на карточку єПідтримка.

Решение о предоставлении статуса безработного и о назначении соответствующих выплат принимает государственный центр занятости в течение одного рабочего дня.

Уведомление об этом вы получите на электронную почту, а отслеживать статус заявления в реальном времени можете в личном кабинете на портале Дія.

После предоставления статуса безработного, государственная помощь начнет начисляться в тот же день.

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Фото: Дія

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