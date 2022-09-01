Сентябрь, 01 в 17:45

Минреинтеграции сообщило, что жители временно оккупированных территорий или тех, где продолжаются боевые действия, могут подать заявление о предоставлении (восстановлении) статуса безработного и назначении государственной помощи.

Как жителям временно оккупированных территорий получить государственную помощь по безработице через сервис Дія — смотрите в нашем материале.

Как жителям ВОТ подать заявление на пособие по безработице

В Министерстве реинтеграции отметили, что жители безопасных регионов могут зарегистрироваться как дистанционно, так и офлайн, обратившись в ближайший центр занятости.

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Украинцы, которые находятся на временно оккупированной территории или на территории, где продолжаются боевые действия, могут получить статус безработного и право на государственную помощь, подав онлайн-заявление.

Сделать это можно несколькими вариантами:

подать заявление в электронном форме через Дію;

заполнить онлайн-анкету

воспользоваться чат-ботом

отправить пакет документов по электронной почте inbox@es.dcz.gov.ua

обратиться на горячую линию: 0 800 509 966.

Как на ВОТ подать заявление на помощь через Дію

Получить статус безработного и право на государственные выплаты жители временно оккупированных территорий могут через сервис Дія.

Для этого необходимо заполнить заявление по упрощенной форме. Такая форма предполагает меньше пунктов для заполнения, а еще не надо загружать сканкопии документов.

Чтобы начать получать пособие по безработице:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua Выберите услугу Получения статуса безработного Далее Дія проверит ваши данные о возможности подачи упрощенного заявления и предложит форму, актуальную для вашей ситуации. Для жителей ТОТ или территорий, где продолжаются боевые действия, это произойдет автоматически. При подаче стандартного заявления необходимо заполнить опросник и загрузить сканкопии необходимых документов. Но при подаче заявления по упрощенной форме — просто следуйте подсказкам на экране. Вам нужно будет указать IBAN-номер вашей карты. Обратите внимание, что при заполнении стандартной формы подходит социальный счет любого банка. Помощь по упрощенной форме заявления поступает только на карточку єПідтримка.

Решение о предоставлении статуса безработного и о назначении соответствующих выплат принимает государственный центр занятости в течение одного рабочего дня.

Уведомление об этом вы получите на электронную почту, а отслеживать статус заявления в реальном времени можете в личном кабинете на портале Дія.

После предоставления статуса безработного, государственная помощь начнет начисляться в тот же день.

Фото: Дія