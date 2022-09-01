Вересень, 01 в 17:45

Мінреінтеграції повідомило, що мешканці тимчасово окупованих територій або тих, де тривають бойові дії, можуть подати заяву про надання (поновлення) статусу безробітного та призначення державної допомоги.

Як мешканцям тимчасово окупованих територій отримати державну допомогу по безробіттю через сервіс Дія – дивіться в нашому матеріалі.

Як мешканцям ТОТ подати заяву на допомогу по безробіттю

У Міністерстві реінтеграції зазначили, що мешканці безпечних регіонів можуть зареєструватись як дистанційно, так і офлайн, звернувшись до найближчого центру зайнятості.

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Українці, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, можуть отримати статус безробітного та право на державну допомогу, подавши онлайн-заяву.

Зробити це можна кількома варіантами:

подати заяву в електронній формі через Дію;

заповнити онлайн-анкету;

скористатись чат-ботом;

надіслати пакет документів електронною поштою inbox@es.dcz.gov.ua;

звернутись на гарячу лінію: 0 800 509 966.

Як на ТОТ подати заяву на допомогу через Дію

Отримати статус безробітного та право на державні виплати мешканці тимчасово окупованих територій можуть через сервіс Дія.

Для цього необхідно заповнити заяву за спрощеною формою. Така форма передбачає менше пунктів для заповнення, а ще не треба завантажувати сканкопії документів.

Щоб почати отримувати допомогу по безробіттю:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua Виберіть послугу Отримання статусу безробітного Далі Дія перевірить ваші дані щодо можливості подання спрощеної заяви та запропонує форму, актуальну для вашої ситуації. Для жителів ТОТ або територій, де тривають бойові дії, це відбудеться автоматично. При поданні стандартної заяви необхідно заповнити опитувальник та завантажити сканкопії необхідних документів. Але при поданні заяви за спрощеною формою — просто дотримуйтесь підказок на екрані. Вам потрібно буде вказати IBAN-номер вашої картки. Зверніть увагу, що при заповненні стандартної форми підходить соціальний рахунок будь-якого банку. Допомога за спрощеною формою заяви надходить лише на картку єПідтримка.

Рішення щодо надання статусу безробітного та щодо призначення відповідних виплат приймає Державний центр зайнятості протягом одного робочого дня.

Повідомлення про це ви отримаєте на електронну пошту, а відстежувати статус заяви в реальному часі можете в особистому кабінеті на порталі Дія.

Після надання статусу безробітного, державна допомога почне нараховуватися у той самий день.

Фото: Дія