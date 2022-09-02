Пакет малыша 2022: как оформить компенсацию онлайн
В Украине предусмотрена помощь для новоиспеченных родителей и их новорожденных малышей. Такая помощь называется Пакет малыша.
Как получить Пакет малыша и оформить заявку на денежную компенсацию за него онлайн — далее в материале Фактов ICTV.
Пакет малыша: что предполагает и как получить
Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, получает от государства Пакет малыша.
В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в том числе одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрац, развивающий коврик и игрушки, средства для ухода и гигиены.
Получить пакет можно в роддоме или, если его нет в наличии при выписке новорожденного, в управлении соцзащиты по месту жительства или пребывания заявителя.
Однако родители могут отказаться от Пакета и получить за него деньги. С 1 июля 2022 года – это 6 603 грн.
Чтобы получить средства на карту, нужно обратиться в отделение ПриватБанка, где вам откроют отдельный счет и оформят специальную социальную карту.
Во время военного положения (плюс один месяц после его завершения) правительство разрешило использовать эти средства на любые нужды, а не только на товары для детей.
Как заказать Пакет малыша или компенсацию за него онлайн
Сделать это можно с помощью услуги єМалятко, которую могут заказать только родители, которые еще не получили свидетельство о рождении ребенка.
После оформления свидетельства, можно будет подать заявления на различные государственные услуги для новорожденных, в том числе и на компенсацию за Пакет малыша.
Воспользоваться данной услугой могут только те родители, которые не получили набор в роддоме или в центре социальной защиты населения.
Для этого нужно заполнить заявку на сервисе Дія:
- перейдите по ссылке на услугу єМалятко и авторизуйтесь;
- проверьте данные о себе и нажмите Далее;
- укажите сведения об отце ребенка (если заявление подает мама);
- укажите сведения о ребенке — укажите номер медицинского взноса;
- далее следя за подсказками на экране, заполните данные.
После заполнения формы вам нужно выбрать дополнительные услуги, которые вы хотите заказать (в данном случае, Пакет малыша).
Заявление о госрегистрации рождения будет автоматически направлено в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) по адресу роддома.
Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство в отделе ДРАЦС может тот из родителей, кто подписал заявление.
Если заказана доставка свидетельства почтой, получить документ сможет только один из родителей ребенка.
Сообщение о результате каждой заказанной вами услуги также появятся в кабинете гражданина и будут отправлены на вашу электронную почту.
Решение о назначении денежной компенсации за Пакет малыша будет принято в течение 10 дней после проверки управлением социальной защиты реестра получателей Пакета малыша.
В мирное время, проверка осуществляется после 10, 20 и 30 числа каждого месяца. Средства выплачиваются на специальную карточку Пакет малыша в течение 30-45 дней.
Важно отметить, услуга Денежная компенсация стоимости помощи Пакет малыша в период военного положения услуга онлайн недоступна.
Поэтому, чтобы получить денежную компенсацию или сам Пакет малыша родителям необходимо лично обращаться в центр социальной защиты населения.
Чтобы получить деньги или пакет, один из родителей должен подать в центр предоставления административных услуг (карта работающих ЦПАУ) или исполнительный орган сельского, поселкового совета следующие документы:
- заявление;
- копию свидетельства о рождении;
- справку из роддома о неполучении Пакета малыша.