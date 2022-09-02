Сентябрь, 02 в 12:35

В Украине предусмотрена помощь для новоиспеченных родителей и их новорожденных малышей. Такая помощь называется Пакет малыша.

Как получить Пакет малыша и оформить заявку на денежную компенсацию за него онлайн — далее в материале Фактов ICTV.

Пакет малыша: что предполагает и как получить

Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, получает от государства Пакет малыша.

Сейчас смотрят

В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в том числе одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрац, развивающий коврик и игрушки, средства для ухода и гигиены.

Получить пакет можно в роддоме или, если его нет в наличии при выписке новорожденного, в управлении соцзащиты по месту жительства или пребывания заявителя.

Однако родители могут отказаться от Пакета и получить за него деньги. С 1 июля 2022 года – это 6 603 грн.

Чтобы получить средства на карту, нужно обратиться в отделение ПриватБанка, где вам откроют отдельный счет и оформят специальную социальную карту.

Во время военного положения (плюс один месяц после его завершения) правительство разрешило использовать эти средства на любые нужды, а не только на товары для детей.

Как заказать Пакет малыша или компенсацию за него онлайн

Сделать это можно с помощью услуги єМалятко, которую могут заказать только родители, которые еще не получили свидетельство о рождении ребенка.

После оформления свидетельства, можно будет подать заявления на различные государственные услуги для новорожденных, в том числе и на компенсацию за Пакет малыша.

Воспользоваться данной услугой могут только те родители, которые не получили набор в роддоме или в центре социальной защиты населения.

Для этого нужно заполнить заявку на сервисе Дія:

перейдите по ссылке на услугу єМалятко

проверьте данные о себе и нажмите Далее;

укажите сведения об отце ребенка (если заявление подает мама);

укажите сведения о ребенке — укажите номер медицинского взноса;

далее следя за подсказками на экране, заполните данные.

После заполнения формы вам нужно выбрать дополнительные услуги, которые вы хотите заказать (в данном случае, Пакет малыша).

Заявление о госрегистрации рождения будет автоматически направлено в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) по адресу роддома.

Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство в отделе ДРАЦС может тот из родителей, кто подписал заявление.

Если заказана доставка свидетельства почтой, получить документ сможет только один из родителей ребенка.

Сообщение о результате каждой заказанной вами услуги также появятся в кабинете гражданина и будут отправлены на вашу электронную почту.

Решение о назначении денежной компенсации за Пакет малыша будет принято в течение 10 дней после проверки управлением социальной защиты реестра получателей Пакета малыша.

В мирное время, проверка осуществляется после 10, 20 и 30 числа каждого месяца. Средства выплачиваются на специальную карточку Пакет малыша в течение 30-45 дней.

Важно отметить, услуга Денежная компенсация стоимости помощи Пакет малыша в период военного положения услуга онлайн недоступна.

Поэтому, чтобы получить денежную компенсацию или сам Пакет малыша родителям необходимо лично обращаться в центр социальной защиты населения.

Чтобы получить деньги или пакет, один из родителей должен подать в центр предоставления административных услуг (карта работающих ЦПАУ) или исполнительный орган сельского, поселкового совета следующие документы: