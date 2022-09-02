Враг не жалеет боеприпасов, но ВСУ готовы: Вениславский о ситуации на фронте

Сентябрь, 02 в 14:11

У российских войск есть планы, которые они пытаются реализовать на территории Украины, но за последние сутки оккупантам не удается добиться успехов. Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский рассказал о ситуации на фронте.

— Ситуация на всей линии фронта без особых изменений за последние сутки. Враг пытается атаковать и бить по нашим Силам обороны и на Харьковщине, и в Донецкой, Луганской областях, и на Юге Украины. Там, где наши Вооруженные силы имели успех, враг пытается максимально сконцентрировать свои войска, чтобы отвоевать потерянные территории. Никаких успехов у врага за последние сутки не наблюдается. Бои продолжаются (где меньше, а где более тяжелые), но в целом ситуация полностью контролируемая нашим военным командованием.

Он отметил, что на фоне военных успехов Украины враг активизировал удары по позициям ВСУ, но наши защитники, как всегда, готовы бороться.

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– Враг активизировал очень сильно на Юге Украины и Сумщине поражение наших Вооруженных сил. Но мы к этому готовы. Ситуация непростая, но все же, учитывая достаточно большой потенциал в боеприпасах сейчас у врага, они боеприпасов не жалеют и стараются максимально использовать их против наших защитников.

По его словам, у российской армии есть проблемы с ракетами, платами и микросхемами, благодаря которым оккупанты обеспечивали точность ударов по Украине.