Ворог не шкодує боєприпасів, але ЗСУ готові: Веніславський про ситуацію на фронті

Вересень, 02 в 14:11

У російських військ є плани, які вони намагаються реалізувати на території України, але за останню добу окупантам не вдається досягти успіхів. Представник президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський розповів про ситуацію на фронті.

– Ситуація на всій лінії фронту без особливих змін за останню добу. Ворог намагається атакувати та бити по наших Силах оборони й на Харківщині, і на Донеччині, Луганщині, і на Півдні України. Там, де наші Збройні сили мали успіх, ворог намагається максимально сконцентрувати свої війська, щоб відвоювати втрачені території. Жодних успіхів у ворога за останню добу не спостерігається. Бої продовжуються (десь менш, а десь важчі), але загалом ситуація повністю контрольована нашим військовим командуванням.

Він зазначив, що на тлі військових успіхів України ворог активізував удари по позиціях ЗСУ, але наші захисники як завжди готові боротися.

Зараз дивляться

– Ворог активізував дуже сильно на Півдні України та Сумщині ураження наших Збройних сил. Але ми до цього готові. Ситуація непроста, але все ж таки, зважаючи на достатньо великий потенціал в боєприпасах зараз у ворога, вони боєприпасів не шкодують і намагаються максимально використати їх проти наших захисників.

За його словами, у російської армії є проблеми з ракетами, платами та мікросхемами, завдяки яким окупанти забезпечували точність ударів по Україні.