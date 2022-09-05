Дуже тонкий момент: Жданов пояснив, чому Росія хоче сісти за стіл переговорів

Вересень, 04 в 23:18

Росія прагне провести з Україною переговори, щоб пригальмувати процес деокупації наших територій. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому переговори з Україною – це один із небагатьох стримувальних факторів для РФ.

– Це дуже тонкий момент. Річ у тому, що ми сядемо за стіл переговорів на наших умовах – це те, про що каже наше керівництво на сьогодні. Це абсолютно правильна позиція. А наші умови – це повне виведення російських військ із території України у межах 1991 року. Тоді так, ми сідаємо за стіл переговорів і далі визначаємо, як ми житимемо. Все одно будь-яка війна має закінчитися переговорним процесом.

За його словами, Росія намагається методами умовлянь чи примусу мотивувати Україну сісти за стіл переговорів.

Зараз дивляться

– Але для Росії дуже важливо чути від нас, що ми остаточно не виходимо з можливості переговорного процесу. Чому? Якщо ви звернули увагу, аналітики та політологи постійно говорять про те, що Росія намагається посадити нас за стіл переговорів, використовуючи для цього будь-які засоби та методи. Умовлянь, примусу, лобізму своїх інтересів, що ось настав час сідати, давайте, ми готові, ми відкриті до переговорів.

Жданов вважає, що Росія намагається загальмувати деокупацію на території України. Якщо Україна остаточно закриє процес переговорів, тоді РФ не матиме стримувального чинника. Тоді Росія може значно погіршити ставлення до українських військовополонених, припустив військовий експерт.