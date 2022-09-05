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Факты / Происшествия

Ярко горит: в Томиной Балке вспыхнул пожар на российском складе БК

Юля Захарченко, редактор ленты
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Ярко горит: в Томиной Балке вспыхнул пожар на российском складе БК
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области вспыхнул пожар в Томиной Балке на складе боекомплектов, которые использовала российская армия для полномасштабной войны против Украины.

– Тем временем минус БК в районе Томиной Балки Херсонского района, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Всего в неделю Вооруженные силы Украины уничтожили 42 склада российской армии, 18 баз, пять КП/штабов и одну воинскую часть.

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