Сентябрь, 04 в 22:20

В Херсонской области вспыхнул пожар в Томиной Балке на складе боекомплектов, которые использовала российская армия для полномасштабной войны против Украины.

– Тем временем минус БК в районе Томиной Балки Херсонского района, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Всего в неделю Вооруженные силы Украины уничтожили 42 склада российской армии, 18 баз, пять КП/штабов и одну воинскую часть.