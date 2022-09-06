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Факти / Україна / Суспільство

Капці, мило-пінка та гребінець: в потягах УЗ тестуватимуть нові сервіси

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
нові сервіси у потягах УЗ
Фото: Depositphotos

Укрзалізниця повідомила, що тестуватимуть нові сервіси для пасажирів. У пресслужбі зазначили, зо їх перевірять у двох потягах.

— Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці, – йдеться у повідомленні.

Пілотні вагони вагони працюватимуть у потягу №75/76 Кривий Ріг — Київ та у Потягу до перемоги (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).

У межах пілоту у двох потягах протестують таке:

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  • мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів – ці вагони мають виглядати зразково;
  • замість кускового мила для рук, тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;
  • встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
  • забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;
  • додали дозатори паперових рушників.

Окрім вищезазначених нововведень пасажирам запропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.

Капці, мило-пінка та гребінець: в потягах УЗ тестуватимуть нові сервіси / 4 фотографии

Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка.

В УЗ додали, що у цих вагонах розмістять QR-коди для відгуків пасажирів.

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Джерело: Укрзалізниця
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