Капці, мило-пінка та гребінець: в потягах УЗ тестуватимуть нові сервіси
Укрзалізниця повідомила, що тестуватимуть нові сервіси для пасажирів. У пресслужбі зазначили, зо їх перевірять у двох потягах.
— Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці, – йдеться у повідомленні.
Пілотні вагони вагони працюватимуть у потягу №75/76 Кривий Ріг — Київ та у Потягу до перемоги (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя — Львів).
У межах пілоту у двох потягах протестують таке:
- мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів – ці вагони мають виглядати зразково;
- замість кускового мила для рук, тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;
- встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
- забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;
- додали дозатори паперових рушників.
Окрім вищезазначених нововведень пасажирам запропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.
Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка.
В УЗ додали, що у цих вагонах розмістять QR-коди для відгуків пасажирів.