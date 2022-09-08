Украинские добровольцы могут получить статус участников боевых действий
Добровольцев, не вступивших в ВСУ, МВД, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, но принимавших участие в обеспечении обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России и других вопросов, могут признать участниками боевых действий.
Соответствующий законопроект №7322 за основу приняла во время заседания Верховная Рада Украины. Ранее такой статус могли получить те, кто служил или служит в ВСУ, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, других военных формированиях или правоохранительных органах.
— Совершенно справедливо, что воевавшие добровольцы, но по тем или иным причинам не вошедшие в официальные военные формирования, на уровне с ними получили статус участника боевых действий, — отметила глава партии Слуга Народа Елена Шуляк.
Она отметила, что самоотверженный труд наших добровольцев наравне с другими защитниками Украины будет оценен по достоинству.