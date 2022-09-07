Взятие женщин на военный учет отсрочили на год – запрета на выезд с 1 октября не будет

Сентябрь, 07 в 13:57

Министерство обороны Украины отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий и специальностей на военный учет до 1 октября 2023 года.

Соответствующий приказ сегодня, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников.

Это нужно, чтобы на уровне Верховной Рады доработать законопроект О внесении изменений в статью 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе. Среди прочего там предусмотрено, что взятие женщин на военный учет носит исключительно добровольный характер.

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— Да, этот приказ не изменяет норм действующего законодательства, но он позволит Комитету, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос. Мы же, в пределах своих полномочий, можем отсрочить сроки, — пояснила Маляр.

По ее словам, за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей исключительно добровольный.

При этом Маляр напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом.

Также она заявила, что никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

Недавно Анна Маляр сообщила, что Минобороны Украины подготовило законопроект для урегулирования вопроса постановки женщин на воинский учет.