Українські добровольці можуть отримати статус учасників бойових дій

Вересень, 07 в 21:13

Добровольців, які не вступили до ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, але брали участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії та інших питань, можуть визнати учасниками бойових дій.

Відповідний законопроєкт №7322 за основу ухвалила під час засідання Верховна Рада України. Раніше такий статус могли отримати ті, хто служив або служить у ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, інших військових формуваннях чи правоохоронних органах.

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– Абсолютно справедливо, щоб добровольці, які воювали, але з тих або інших причин не увійшли до офіційних військових формувань, нарівні з ними отримали статус учасника бойових дій, – зазначила очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк.

Вона запевнила, що самовіддана праця наших добровольців нарівні з іншими захисниками України буде гідно оцінена.