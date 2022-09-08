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Факти / Україна / Суспільство

Українські добровольці можуть отримати статус учасників бойових дій

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські добровольці можуть отримати статус учасників бойових дій
Фото: Pixabay

Добровольців, які не вступили до ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, але брали участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії та інших питань, можуть визнати учасниками бойових дій.

Відповідний законопроєкт №7322 за основу ухвалила під час засідання Верховна Рада України. Раніше такий статус могли отримати ті, хто служив або служить у ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, інших військових формуваннях чи правоохоронних органах.

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– Абсолютно справедливо, щоб добровольці, які воювали, але з тих або інших причин не увійшли до офіційних військових формувань, нарівні з ними отримали статус учасника бойових дій, – зазначила очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк.

Вона запевнила, що самовіддана праця наших добровольців нарівні з іншими захисниками України буде гідно оцінена.

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Джерело: Верховна Рада
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